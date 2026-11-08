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На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка, зруйновані будинки

Російські війська атакували кілька громад області ударними дронами. Під ударом опинився енергооб’єкт.

На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка, зруйновані будинки
Чернігівщина, наслідки атак РФ
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігівську область. В Остерській громаді внаслідок удару безпілотника "Герань" постраждала 34-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Унаслідок атаки загорівся житловий будинок. Оселю та господарську споруду знищено, щонайменше шість інших будинків пошкоджені.

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Також російські війська атакували дронами "Молнія" село у Новгород-Сіверській громаді. Там пролунали щонайменше три вибухи. Повністю знищені будинок і господарські приміщення, ще два будинки пошкоджені.

Уночі безпілотник вдарив по підприємству в Городнянській громаді. Внаслідок атаки загорілися пиломатеріали.

Уже вранці 8 листопада було влучання у Плисківській громаді на Ніжинщині. Там пошкоджені житлові будинки.

Протягом доби російські війська атакували енергооб’єкт на Чернігівщині.

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