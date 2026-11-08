На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка, зруйновані будинки

Російські війська атакували кілька громад області ударними дронами. Під ударом опинився енергооб’єкт.

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Протягом минулої доби російські війська атакували Чернігівську область. В Остерській громаді внаслідок удару безпілотника "Герань" постраждала 34-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Унаслідок атаки загорівся житловий будинок. Оселю та господарську споруду знищено, щонайменше шість інших будинків пошкоджені.

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Також російські війська атакували дронами "Молнія" село у Новгород-Сіверській громаді. Там пролунали щонайменше три вибухи. Повністю знищені будинок і господарські приміщення, ще два будинки пошкоджені.

Уночі безпілотник вдарив по підприємству в Городнянській громаді. Внаслідок атаки загорілися пиломатеріали.

Уже вранці 8 листопада було влучання у Плисківській громаді на Ніжинщині. Там пошкоджені житлові будинки.

Протягом доби російські війська атакували енергооб’єкт на Чернігівщині.