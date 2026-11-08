Протягом 7 листопада внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули п’ятеро людей. Ще п’ятеро жителів області дістали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, троє людей загинули у Краматорську, по одній – у Біленькому та Дружківці.
З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4467 цивільних мешканців Донеччини, ще 10973 людини зазнали поранень.
Загальну кількість жертв російських атак на Донеччині подають без урахування загиблих у Маріуполі та Волновасі.