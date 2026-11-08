Загиблі – троє жителів Краматорська та по одному жителю Біленького і Дружківки.

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Протягом 7 листопада внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули п’ятеро людей. Ще п’ятеро жителів області дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, троє людей загинули у Краматорську, по одній – у Біленькому та Дружківці.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4467 цивільних мешканців Донеччини, ще 10973 людини зазнали поранень.

Фото: Донецька ОВА

Загальну кількість жертв російських атак на Донеччині подають без урахування загиблих у Маріуполі та Волновасі.