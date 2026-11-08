На Полтавщині внаслідок російських ударів травмувалися четверо людей

Через обстріли виникли пожежі та руйнування на кількох локаціях.

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Пожежі через атаки РФ у Полтавській області

Унаслідок російських ударів по Полтавській області травмувалися четверо людей. Також зафіксовані руйнування та пожежі на кількох об’єктах.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок російських ударів травмовано чотирьох людей, виникли руйнування та пожежі на кількох локаціях, зокрема на території приватних підприємств", – ідеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, під час ліквідації наслідків атак зберігалася постійна загроза повторних російських ударів.