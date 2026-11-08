На Полтавщині внаслідок російських ударів травмувалися четверо людей

Унаслідок російських ударів по Полтавській області травмувалися четверо людей. Також зафіксовані руйнування та пожежі на кількох об’єктах.
Про це повідомили у ДСНС України.
"Внаслідок російських ударів травмовано чотирьох людей, виникли руйнування та пожежі на кількох локаціях, зокрема на території приватних підприємств", – ідеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, під час ліквідації наслідків атак зберігалася постійна загроза повторних російських ударів.
- У Кременчуці Полтавської області внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі на території приватних підприємств.