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На Полтавщині внаслідок російських ударів травмувалися четверо людей

Через обстріли виникли пожежі та руйнування на кількох локаціях.

На Полтавщині внаслідок російських ударів травмувалися четверо людей
Пожежі через атаки РФ у Полтавській області
Фото: ДСНС України

Унаслідок російських ударів по Полтавській області травмувалися четверо людей. Також зафіксовані руйнування та пожежі на кількох об’єктах.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок російських ударів травмовано чотирьох людей, виникли руйнування та пожежі на кількох локаціях, зокрема на території приватних підприємств", – ідеться у повідомленні. 

За інформацією рятувальників, під час ліквідації наслідків атак зберігалася постійна загроза повторних російських ударів.

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