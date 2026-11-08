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Війська ДШВ з початку року звільнили понад 20 населених пунктів на трьох напрямках, – Міноборони

Українські десантники звільняли населені пункти у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Війська ДШВ з початку року звільнили понад 20 населених пунктів на трьох напрямках, – Міноборони
7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ
Фото: facebook/7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Від початку цього року підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили понад два десятки населених пунктів у трьох областях України.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара з нагоди свята Десантно-штурмових військ.

"Вони бʼються за українську землю з 2014-го, з першого дня повномасштабної війни зустріли ворога і стали на захист Півдня, Донбасу та Київщини. 95-та, 80-та, 79-та, 81-ша, воїни ДШВ! Завдяки вам вдається проривати ворожу оборону, успішно штурмувати і утримувати наші рубежі", – наголошує очільник Міноборони. 

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Також міністр зазначив, що на озброєнні десантників є дрони, артилерія та бронетехніка, однак головною силою ДШВ залишаються люди.

"Та головна сила в людях. Професійні, сміливі і стійкі. Лише цього року підрозділи ДШВ звільнили понад два десятки населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. За цими операціями стоять ретельне планування, чітка та злагоджена робота підрозділів, якісна підготовка та рішучість наших військових.

Дякую ДШВ за щоденне знищення агресора. Зі святом усіх, хто має крила на плечах! Слава Десантно-штурмовим військам!", – додав Євгеній Хмара.

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