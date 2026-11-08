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В Одесі внаслідок російського обстрілу загинула людина, пошкоджена адмінбудівля

 Вранці росіяни повторно вдарили по складу продовольчих продуктів, виникла масштабна пожежа.

В Одесі внаслідок російського обстрілу загинула людина, пошкоджена адмінбудівля
Фото: Одеська ОВА

В Одесі внаслідок чергового російського обстрілу загинула людина. Також пошкоджені адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу в Одесі загинула людина. Пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення", – ідеться у повідомленні.

За його словами, вранці російські війська влучили у склад продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило.

На місцях подій триває ліквідація наслідків обстрілів, працюють відповідні служби.

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