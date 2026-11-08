Окупанти вдарили по рятувальниках під час робіт на місці авіаудару в Комишувасі

Особовий склад не постраждав, однак пошкоджена спецтехніка.

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Вранці 8 листопада російські військові атакували безпілотником рятувальників у Запорізькому районі. Надзвичайники саме проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару по укриттю в Комишувасі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок прицільної атаки особовий склад не постраждав. Водночас пошкоджень зазнала спеціальна рятувальна техніка.

Попри обстріли та загрозу повторних ударів, рятувальники продовжують працювати на місцях російських атак і допомагати людям.

2 листопада російські війська атакували школу в Комишувасі, яку використовували для гуманітарних потреб: там місцевим жителям видавали допомогу. За словами президента, від ранку по селищу було кілька ударів авіабомбами. Після першої атаки росіяни завдали повторного удару ще дев’ятьма бомбами – саме по укриттю, де перебували люди.

Серед загиблих працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС.