У Дніпрі, Києві та області застосували екстрені відключення світла

У Києві, Київській області та Дніпрі продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють. Про зміни в ситуації обіцяють інформувати у своєму Telegram-каналі.
- Нагадаємо, через нічну атаку РФ на Дніпропетровщині пошкоджені важливі енергообʼєкти області. Без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах та в самому місті Дніпрі.