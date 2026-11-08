У Дніпрі, Києві та області застосували екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки погодинних вимкнень не діють.

У Києві, Київській області та Дніпрі продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють. Про зміни в ситуації обіцяють інформувати у своєму Telegram-каналі.