"Укренерго" оголосило про відключення світла 8 листопада

Обсяг відключень становитиме від 1,5 до 4 черг.

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У неділю, 8 листопада, в частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також протягом доби діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 23:59. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 4 черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти. В "Укренерго" попередили, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, а під час подачі електроенергії ощадливо її використовувати.