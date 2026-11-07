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"Укренерго" оголосило про відключення світла 8 листопада

Обсяг відключень становитиме від 1,5 до 4 черг.

"Укренерго" оголосило про відключення світла 8 листопада
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укренерго

У неділю, 8 листопада, в частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також протягом доби діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 23:59. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 4 черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти. В "Укренерго" попередили, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. 

Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах, а під час подачі електроенергії ощадливо її використовувати.

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