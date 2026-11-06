Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обсяг відключень становитиме від двох до чотирьох черг.

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У суботу, 7 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

Обмеження діятимуть за таким графіком:

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00:00–23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00–23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від двох до чотирьох черг.

Причиною обмежень є наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.