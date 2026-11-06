НБУ оштрафував «Сенс Банк», «Ощадбанк» і три небанківські фінансові установи на понад 38 млн грн

Національний банк України у жовтні цього року покарав два банки і три небанківські фінансові установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Найбільший штраф у розмірі 25 млн грн отримав «Сенс Банк». Установа неналежно перевіряла своїх клієнтів і не застосовувала ризик-орієнтований підхід у роботі, пояснив Нацбанк.

«Ощадбанк» сплатить 10 млн грн штрафу за аналогічні порушення щодо перевірки клієнтів та оцінки ризиків. Крім того, банк невчасно та не в повному обсязі надавав регулятору достовірну інформацію на його запити, а також вносив до анкет клієнтів дані, які не підтверджували відповідні документи.

Компанію «Ломбард «Кредит Юкрейн» оштрафували на 2,7 млн грн за неналежну організацію первинного фінмоніторингу. Ломбард не оновлював внутрішні документи, погано перевіряв клієнтів — зокрема, членів сімей політично значущих осіб — і невчасно подавав дані регулятору. Також установа отримала письмове застереження за валютні кредитні операції з нерезидентами без ліцензії НБУ та неправильне ведення реєстру купівлі-продажу готівкової валюти.

Також НБУ оштрафував фінансову компанію «Артуа» за недоліки у внутрішніх документах, неналежне ведення анкет і переліків клієнтів, незберігання документів у встановлені строки та відсутність дозволу керівника на співпрацю з політично значущими особами, а ще - ФК «Фінофіс» через те, що вона не подала до регулятора статистичну звітність про валютні операції.