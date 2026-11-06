Корецький: Уряд планує запустити фонд страхування воєнних ризиків у 2027 році

Під час зустрічі з представниками промисловості обговорили кредитування підприємств, відшкодування ПДВ, енергозабезпечення та експортну логістику.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уряд планує запустити фонд страхування воєнних ризиків у 2027 році. Його модель та можливі джерела фінансування обговорили під час зустрічі з представниками машинобудівної, металургійної, харчової, фармацевтичної та легкої промисловості, ОПК й інших великих підприємств.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

За його словами, однією з головних проблем промисловців залишається доступ до кредитування.

Реклама

Підприємства зазначають, що поза державною програмою "5-7-9%" отримати позики складно. Тому прем’єр доручив Мінекономіки провести окрему зустріч із державними банками та напрацювати рішення для якнайшвидшого запуску кредитної програми обсягом до 1 млрд грн із компенсацією 5,5% ставки.

Відповідну постанову Кабміну вже ухвалили. Також мають опрацювати питання валютної лібералізації.

Окремо обговорили відшкодування податку на додану вартість. За словами Корецького, через затримку міжнародного фінансування уряд тимчасово обмежував видатки. Після ухвалення необхідних законів та надходження частини коштів від партнерів більшість платежів відновили.

У жовтні підприємствам відшкодували 25,9 млрд грн ПДВ, а в листопаді – ще 5,6 млрд грн. Суми, виплати яких призупинили через нестачу коштів на казначейському рахунку, погасили повністю.

Ще одним питанням стало енергозабезпечення промисловості. Міністерство енергетики працює над удосконаленням механізмів роботи підприємств в умовах дефіциту електроенергії. Зокрема, планують створити умови для стабільної роботи тих виробництв, які покривають власне споживання завдяки імпорту електроенергії та власній генерації.

Також уряд обговорив експортну логістику. Мінінфраструктури доручили опрацювати можливість виходу приватних локомотивів на колії "Укрзалізниці" та спрощення огляду вантажів у пунктах пропуску.

Для металургійних підприємств активізували переговори з Євросоюзом щодо збільшення квот на українську металопродукцію та механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM.

Крім того, уряд планує продовжити у 2027 році програми політики "Зроблено в Україні". За словами Корецького, попри обмежені ресурси, фінансування цих програм передбачили у проєкті державного бюджету на наступний рік. Локалізація й надалі залишатиметься одним з інструментів підтримки українських виробників.