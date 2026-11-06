Перевірки мають допомогти виявляти неякісну продукцію ще до її надходження у військові частини.

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Агенція оборонних закупівель ДОТ запроваджує обов’язкові лабораторні дослідження кожної партії замороженого м’яса, яке постачатимуть військовим у межах контрактів на 2027 рік.

Про це повідомили в Агенції оборонних закупівель.

У 2026 році 54% усіх рекламацій щодо харчових продуктів, які отримала АОЗ ДОТ, стосувалися м’ясної продукції. Щоб посилити контроль її якості, агенція передбачила лабораторні дослідження окремих показників замороженого м’яса. Зокрема, перевірятимуть вміст вологи, поживну та енергетичну цінність.

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Такі дослідження допоможуть виявляти можливе додавання води та сторонніх речовин під час заморожування продукції.

До перевірок залучатимуть фахівців Держпродспоживслужби. Вони відбиратимуть зразки м’яса, які надалі досліджуватимуть в акредитованих лабораторіях.

"Ми бачимо проблеми з якістю м’ясної продукції через рекламації від військових частин і відповідно змінюємо підхід до контролю. Важливо не лише реагувати на порушення, а й запобігати їм ще до моменту постачання. Тому в нових контрактах передбачили обов’язкові лабораторні дослідження кожної партії замороженого м’яса. Військові мають отримувати продукцію, яка відповідає встановленим вимогам", – зазначив тимчасовий в.о. директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

Агенція вже застосовує подібний механізм контролю до молочної продукції. Упродовж 2026 року Держпродспоживслужба перевірила 1169 партій вершкового масла та твердого сиру.

За результатами перевірок до постачання військовим не допустили 334 511 кг вершкового масла та 352 106 кг твердого сиру.

Тепер аналогічний контроль поширять і на заморожене м’ясо. Це має посилити вимоги до постачальників та запобігти надходженню неякісної продукції до військових частин.