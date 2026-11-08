Через блекаут на Дніпропетровщині поїзди курсуватимуть із резервними тепловозами

Попри масштабне знеструмлення на Дніпропетровщині, рух поїздів не припинятимуть. Потяги курсуватимуть під резервними тепловозами, однак можливі контрольовані затримки.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
За інформацією компанії, вокзали в регіоні вже повністю перейшли на генератори. Там також розгорнули пункти обігріву та підзарядки.
До Запоріжжя організували комбіноване сполучення: частину маршруту пасажири долатимуть поїздом, а далі пересідатимуть на автобус.
- Уночі російські війська також завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Через це понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла.