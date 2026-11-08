Через блекаут на Дніпропетровщині поїзди курсуватимуть із резервними тепловозами

До Запоріжжя пасажири їхатимуть із пересадкою на автобус.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Потяги Kyiv City Express зупинятимуть під час тривоги

Попри масштабне знеструмлення на Дніпропетровщині, рух поїздів не припинятимуть. Потяги курсуватимуть під резервними тепловозами, однак можливі контрольовані затримки.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За інформацією компанії, вокзали в регіоні вже повністю перейшли на генератори. Там також розгорнули пункти обігріву та підзарядки.

До Запоріжжя організували комбіноване сполучення: частину маршруту пасажири долатимуть поїздом, а далі пересідатимуть на автобус.