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Через блекаут на Дніпропетровщині поїзди курсуватимуть із резервними тепловозами

До Запоріжжя пасажири їхатимуть із пересадкою на автобус.

Через блекаут на Дніпропетровщині поїзди курсуватимуть із резервними тепловозами
Потяги Kyiv City Express зупинятимуть під час тривоги
Фото: Укрзалізниця

Попри масштабне знеструмлення на Дніпропетровщині, рух поїздів не припинятимуть. Потяги курсуватимуть під резервними тепловозами, однак можливі контрольовані затримки.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За інформацією компанії, вокзали в регіоні вже повністю перейшли на генератори. Там також розгорнули пункти обігріву та підзарядки.

До Запоріжжя організували комбіноване сполучення: частину маршруту пасажири долатимуть поїздом, а далі пересідатимуть на автобус.

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