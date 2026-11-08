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Зеленський: воїни ДШВ звільнили понад 800 км² території на Олександрівському напрямку

Президент привітав українських десантників із професійним святом.

Зеленський: воїни ДШВ звільнили понад 800 км² території на Олександрівському напрямку
українські десантники
Фото: Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського

Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили понад 800 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у привітанні військовослужбовців ДШВ із професійним святом.

За словами глави держави, ДШВ відіграють важливу роль у захисті України з 2014 року. Особливо від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

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"Десантно-штурмові війська з 2014 року і особливо з початку повномасштабного вторгнення захищають Україну. Донеччина, Київщина, південь, Запоріжжя, Харківщина, Курська операція – всюди воїни ДШВ демонстрували свою професійність, сміливість і силу", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на результатах роботи десантників на Олександрівському напрямку, де цього року українські військові звільнили понад 800 квадратних кілометрів території.

Зеленський подякував кожному військовослужбовцю за захист держави та згадав воїнів, які загинули в боях.

"Обов’язково Україну захистимо. Обов’язково досягнемо миру для нашої держави. Обов’язково дякуємо кожному, хто воює заради України", – написав президент.

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