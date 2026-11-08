Ердоган обговорив із Трампом дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні

Ердоган заявив про готовність Анкари продовжувати сприяти мирному процесу і підтримувати контакти і з Києвом, і з Москвою.

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Реджеп Ердоган і Дональд Трамп на зустрічі 25 вересня 2025 року у США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив дипломатичні зусилля щодо припинення російсько-української війни.

Про це повідомили в канцелярії турецького президента.

Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для завершення війни між Україною та Росією принесе позитивні результати.

Він також запевнив Трампа, що Туреччина й надалі робитиме внесок у мирний процес. За словами Ердогана, важливо активізувати взаємодію як з Україною, так і з Росією.

Крім того, президенти обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні й глобальні події.