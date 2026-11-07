У Європі відбулися протести проти будівництва дата-центрів для штучного інтелекту

Технологічні компанії витрачають сотні мільярдів доларів на інфраструктуру для роботи і навчання ШІ.

7 листопада в різних країнах Європи відбулися протести проти дата-центрів, під час яких люди вийшли на вулиці, щоб висловити занепокоєння щодо їхнього впливу на суспільство і довкілля.

Наприклад, у Дубліні (Ірландія) на марш вийшли близько 2000 людей, пише Bloomberg.

У Гельсінкі (Фінляндії) зібралися близько 1300 учасників, а також акції відбулися в кількох менших містах Фінляндії.

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Представники коаліції місцевих демократичних і кліматичних груп Stop Dirty Data Centres заявили, що прагнуть зупинити неконтрольоване розширення дата-центрів для ШІ й не дозволити інтересам великих технологічних компаній взяти демократію в заручники. До акцій долучилися активісти від Шотландії до Іспанії та від Франції до Данії. Вони вимагають запровадити мораторій на будівництво, доки люди демократичним шляхом не визначать, як зробити так, щоб ШІ й дата-центри були корисними для суспільства і планети.

В Амстердамі (Нідерланди) у п'ятницю сотні протестувальників влаштували сутички з поліцією біля дата-центру корпорації Microsoft, унаслідок чого правоохоронці затримали одну людину.

Будівництво дата-центрів у світі прискорилося, оскільки технологічні компанії витрачають сотні мільярдів доларів на інфраструктуру для роботи і навчання штучного інтелекту. Такі темпи непокоять місцеві громади через високий попит на землю й електроенергію, зростання цін на енергоносії та сумніви щодо економічної вигоди для мешканців.

Ірландія залучила масштабні інвестиції від американських техногігантів, зокрема Microsoft, Amazon та Google, що перетворило країну на один із найбільших центрів обробки даних у Європі. За даними офіційного статистичного агентства, у 2025 році на дата-центри припало 23% загального облікованого споживання електроенергії в країні.

У вересні Google оголосила про свою найбільшу в історії інвестицію в Європу обсягом 13 млрд євро. Ідеться про Фінляндію, де хочуть розширити існуючий дата-центр і збудувати два нові.

Жителі Фінляндії дедалі гірше ставляться до таких об'єктів після того, як стало відомо, що представники Google вирубали ліс, зняли верхній шар ґрунту і проклали дороги на одному з майданчиків ще до завершення оцінки впливу на довкілля. Через це компанія-забудовник стала фігурантом кримінального розслідування, а уряд готує законодавство для обмеження експансії ШІ.

Хвиля невдоволення в Європі перегукується зі зростанням протестів у США, де поширення дата-центрів стало одним із ключових факторів на проміжних виборах цього тижня. Виборці в кількох штатах підтримали місцевих посадовців, які пообіцяли зупинити або призупинити таке будівництво.