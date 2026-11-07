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Зеленський про стрілянину у Кракові: Шокуючий злочин

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким жертв нападу.

Зеленський про стрілянину у Кракові: Шокуючий злочин
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Президент України Володимир Зеленський висловив солідарність із Польщею після стрілянини у Кракові.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

"Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що жодне виправдання не може бути підставою для такого нападу, і висловив сподівання, що винуватець постане перед правосуддям.

Також президент побажав швидкого одужання пораненим і сил усім, кого торкнулася трагедія. Він додав, що Україна солідарна з Польщею та польським народом, адже кожна людина має право на безпеку.

Що відомо про стрілянину у Кракові?

  • Стрілянина сталася близько 15:00 на площі Ринок у центрі Кракова. Чоловік заїхав туди автомобілем і відкрив вогонь із машини по випадкових перехожих. Поліцейські відповіли стріляниною, поранили нападника та затримали його.
  • За оновленими даними, внаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення, серед них – поліцейські.На місці працювали екстрені служби. Правоохоронці з'ясовують мотиви та всі обставини нападу.
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