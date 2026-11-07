Зеленський про стрілянину у Кракові: Шокуючий злочин

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Президент України Володимир Зеленський висловив солідарність із Польщею після стрілянини у Кракові.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

"Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що жодне виправдання не може бути підставою для такого нападу, і висловив сподівання, що винуватець постане перед правосуддям.

Також президент побажав швидкого одужання пораненим і сил усім, кого торкнулася трагедія. Він додав, що Україна солідарна з Польщею та польським народом, адже кожна людина має право на безпеку.

A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Що відомо про стрілянину у Кракові?