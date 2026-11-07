Чоловік заїхав автомобілем на площу Ринок і почав стріляти по перехожих. Згодом у його будинку знайшли ще тіла.

На площі Ринок у Кракові сталася стрілянина, внаслідок якої загинули шестеро людей, а ще півтора десятка дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Згодом ще три тіла знайшли у будинку нападника.

Нападника поранили під час затримання і згодом прооперували, повідомила поліція, пишуть PAP i RMF24.

Інцидент стався близько 15:00. Чоловік заїхав автомобілем на площу Ринок і почав стріляти з машини по випадкових перехожих. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь, поранили зловмисника і затримали його.

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Оновлено. Ввечері прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у будинку нападника під час обшуку виявили тіла. Це троє людей – дві жінки і чоловік. За словами глави уряду, є підстави вважати, що загиблі були його близькими родичами.

Прем'єр-міністр також оголосив, що понеділок і вівторок будуть днями національної жалоби, як того вимагав президент.

Станом на 22:00 жертвами нападу стали 9 осіб, серед них – громадянин Великої Британії. Поранених – 16, у цьому числі і стрілець.

За інформацією поліції, під час стрілянини в Кракові громадяни України не постраждали.Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Що відомо про нападника?

Чоловік 2002 року народження, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова, є громадянином Польщі та родом з Островця-Свєнтокшиського, повідомила поліція. Він не мав судимостей. Його затримали, поліція підтвердила, що стрілець був один.

За словами речника головного коменданта поліції Польщі Анджея Фійолека, нападник стріляв із цивільної версії військової гвинтівки AR-15. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував інформацію про те, що нападник був військовослужбовцем. За його словами, чоловік ніколи не служив у Війську Польському і не мав зв'язку з військовими.

Прокурор окружної прокуратури Кракова Томаш Ващук заявив, що нападник, імовірно, стріляв у випадкових перехожих.