Стрілянина у центрі Кракова: поліція повідомила інформацію про особу нападника (оновлено)

У поліції розповіли, що відомо про єдиного стрільця.

Польська поліція розповіла обставини стрілянини, яка сталася 7 листопада на площі Ринок у Кракові. Правоохоронці підтвердили, що затриманий нападник є громадянином Польщі.

Про це йдеться у дописі поліції у соцмережі X.

Поліція також спростувала повідомлення про загибель одного з поліцейських і розшук ще одного зловмисника. За даними правоохоронців, відомий нападник лише один, і він перебуває в руках поліції.

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Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив про стан двох правоохоронців, які постраждали під час затримання. Один із них дістав вогнепальне поранення, інший має три вогнепальні поранення і перебуває у дуже важкому стані. Йому проводять операцію.

Кєрвінський наголосив, що поліцейські негайно втрутилися в ситуацію, ризикуючи власним життям. Завдяки їхнім діям нападика вдалося швидко затримати.

Прокурор окружної прокуратури Кракова Томаш Ващук повідомив, що нападник, імовірно, стріляв у випадкових перехожих. За його словами, чоловік їздив навколо Головної площі та в напрямку району Казімєж. Про це пише Onet.

"Можу підтвердити, що є шість загиблих. Близько десятка людей отримали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарні", – сказав Ващук.

Інформацію про те, що нападник – військовий, спростували

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував інформацію про те, що чоловік, який влаштував стрілянину у Кракові, був військовослужбовцем.

"Цей чоловік не був і не є солдатом Війська Польського і ніколи не мав нічого спільного з військовими", – наголосив міністр.

Тим часом речник головного коменданта поліції Польщі Анджей Фійолек повідомив, що нападник родом з Островця-Свєнтокшиського та раніше не мав судимостей.

Також він підтвердив, що чоловік стріляв із цивільної версії військової гвинтівки AR-15. За словами Фійолека, правоохоронці проводять слідчі дії на місці події та в інших локаціях.

"Ми зафіксуємо зброю, яка була у нього в багажнику", – сказав речник в ефірі TVN24.