Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
ГоловнаСвіт

Стрілянина у центрі Кракова: поліція повідомила інформацію про особу нападника (оновлено)

У поліції розповіли, що відомо про єдиного стрільця.

Стрілянина у центрі Кракова: поліція повідомила інформацію про особу нападника (оновлено)
Стрілянина в Кракові
Фото: RMF24

Польська поліція розповіла обставини стрілянини, яка сталася 7 листопада на площі Ринок у Кракові. Правоохоронці підтвердили, що затриманий нападник є громадянином Польщі.

Про це йдеться у дописі поліції у соцмережі X.

Поліція також спростувала повідомлення про загибель одного з поліцейських і розшук ще одного зловмисника. За даними правоохоронців, відомий нападник лише один, і він перебуває в руках поліції.

Реклама

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив про стан двох правоохоронців, які постраждали під час затримання. Один із них дістав вогнепальне поранення, інший має три вогнепальні поранення і перебуває у дуже важкому стані. Йому проводять операцію.

Кєрвінський наголосив, що поліцейські негайно втрутилися в ситуацію, ризикуючи власним життям. Завдяки їхнім діям нападика вдалося швидко затримати.

Прокурор окружної прокуратури Кракова Томаш Ващук повідомив, що нападник, імовірно, стріляв у випадкових перехожих. За його словами, чоловік їздив навколо Головної площі та в напрямку району Казімєж. Про це пише Onet.

"Можу підтвердити, що є шість загиблих. Близько десятка людей отримали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарні", – сказав Ващук.

Інформацію про те, що  нападник – військовий, спростували

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував інформацію про те, що чоловік, який влаштував стрілянину у Кракові, був військовослужбовцем.

"Цей чоловік не був і не є солдатом Війська Польського і ніколи не мав нічого спільного з військовими", – наголосив міністр.

Тим часом речник головного коменданта поліції Польщі Анджей Фійолек повідомив, що нападник родом з Островця-Свєнтокшиського та раніше не мав судимостей.

Також він підтвердив, що чоловік стріляв із цивільної версії військової гвинтівки AR-15. За словами Фійолека, правоохоронці проводять слідчі дії на місці події та в інших локаціях.

"Ми зафіксуємо зброю, яка була у нього в багажнику", – сказав речник в ефірі TVN24.

  • Стрілянина сталася близько 15:00. Чоловік заїхав автомобілем на площу Ринок і відкрив вогонь із машини по випадкових перехожих. 
  • Під час затримання поліцейські поранили нападника. Його доправили до лікарні.За попередніми даними поліції, внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей, ще понад десять дістали поранення.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies