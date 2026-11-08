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Сенатор США Блюменталь анонсував законопроєкт про посилення санкцій проти РФ та відновлення допомоги Україні

Після перемоги демократів на виборах у США, сенатор ініціює законопроєкт про повернення санкцій проти Росії та припинення дизельної угоди.

Сенатор США Блюменталь анонсував законопроєкт про посилення санкцій проти РФ та відновлення допомоги Україні
Ричард Блюменталь
Фото: EPA/UPG

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про намір домагатися відновлення військової допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії після перемоги демократів на виборах у США. 

Про це він написав у соцмережі X.

Блюменталь закликав відновити санкції, від яких відмовилася адміністрація президента США Дональда Трампа, а також припинити укладену ним дизельну угоду. Сенатор назвав її ганебною.

Окремо він наголосив на необхідності відновити військову підтримку України, насамперед постачання засобів ППО.

За словами Блюменталя, ці кроки мають продемонструвати підтримку України з боку США та спонукати російського президента Владіміра Путіна до серйозних мирних переговорів.

"Я внесу законопроєкт, щоб скористатися цим моментом – критично важливим переломним етапом, коли переконливі перемоги на виборах мають переконати Путіна, що Америка підтримує Україну", – заявив сенатор.

  • Також демократи планують переглянути санкційне законодавство, відоме як законопроєкт Грема. Він передбачає фінансові обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів.
  • Крім того, вони також мають намір посилити нагляд за зовнішньою політикою адміністрації Трампа та розслідувати ділові інтереси членів його родини й представників, залучених до переговорів щодо України та Ірану.
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