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Громадяни України не постраждали внаслідок стрілянини в центрі Кракова, що сталася 7 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію польської поліції, інформує LB.ua.

"За інформацією поліції, громадяни України не постраждали", – зазначили у дипвідомстві.

Стрілянина сталася на площі Ринок у Кракові. За даними поліції, громадянин Польщі відкрив вогонь із автомобіля по випадкових перехожих.

За інформацією прокуратури, загинули шестеро людей, ще близько десяти дістали поранення. Чоловіка затримали, він у лікарні. Він стріляв із цивільної версії гвинтівки AR-15.