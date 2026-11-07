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Українців серед постраждалих унаслідок стрілянини в Кракові немає, – МЗС

Внаслідок нападу загинули 6 осіб, ще понад 10 – постраждали.

Українців серед постраждалих унаслідок стрілянини в Кракові немає, – МЗС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Громадяни України не постраждали внаслідок стрілянини в центрі Кракова, що сталася 7 листопада. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію польської поліції, інформує LB.ua.

"За інформацією поліції, громадяни України не постраждали", – зазначили у дипвідомстві.

Стрілянина сталася на площі Ринок у Кракові. За даними поліції, громадянин Польщі відкрив вогонь із автомобіля по випадкових перехожих. 

За інформацією прокуратури, загинули шестеро людей, ще близько десяти дістали поранення. Чоловіка затримали, він у лікарні. Він стріляв із цивільної версії гвинтівки AR-15.

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