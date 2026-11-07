В Ірані знову повідомляють про вибухи на острові Кешм, який раніше атакували США

Попередня атака, наголосили у Вашингтоні, була обмежена і не означала відновлення бойових дій.

На іранському острові Кешм у Ормузькій протоці та в південному портовому місті Джаск у суботу, 7 листопада, пролунали вибухи. Причина інцидентів наразі невідома, офіційного підтвердження їхнього походження з боку Ірану немає.

Про це пише Reuters.

Раніше, у суботу, напівофіційне іранське агентство Tasnim повідомило про влучання двох ракет в острів Кешм. Офіційної інформації про можливі руйнування після цього не надходило.

Контекст

За день до проміжних виборів США вже завдавали удару по іранському острову Кешм. У Вашингтоні заявляли, що атака мала оборонний характер, оскільки Іран нібито використовував острів для ударів по американських військових об'єктах і техніці. Приводом для американської відповіді стала спроба іранських військових збити літак Повітряних сил США.

Країни регіону очікували, що президент США Дональд Трамп може відновити удари по Ірану після проміжних виборів до Конгресу, які відбулися у вівторок. Перед голосуванням американський лідер утримувався від нових атак. Іран неодноразово попереджав, що в разі нових ударів відповідатиме атаками по американських та ізраїльських цілях у сусідніх країнах.