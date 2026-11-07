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​Президент Ізраїлю доручить сформувати уряд супернику Нетаньягу – Гаді Айзенкоту

За законом Айзенкот матиме 28 днів, щоб сформувати новий уряд.

​Президент Ізраїлю доручить сформувати уряд супернику Нетаньягу – Гаді Айзенкоту
Гаді Айзенкот
Фото: EPA /UPG

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручить лідеру партії "Яшар" Гаді Айзенкоту сформувати новий уряд після парламентських виборів, за підсумками яких жоден із політичних таборів не отримав чіткої більшості. 

Про це пише Reuters.

Під час консультацій із президентом Айзенкота підтримали фракції, які разом мають 67 місць у Кнесеті. За чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, лідера партії "Лікуд", висловилися представники фракцій із 46 мандатами. Ще одна фракція, яка має сім місць, не рекомендувала жодного кандидата.

Айзенкот, колишній начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, є головним політичним суперником Нетаньягу. Його блок виступає проти співпраці з арабськими партіями, хоча саме їхня підтримка могла б забезпечити йому більшість.

Водночас арабські політичні лідери, невдоволені політикою Нетаньягу та його ультраправих союзників, під час консультацій також підтримали кандидатуру Айзенкота.

Айзенкота запросили до президентської резиденції в неділю, 8 листопада, о 17:00. За законом кандидат матиме 28 днів, щоб сформувати новий уряд. Якщо цього часу буде недостатньо, президент може продовжити термін ще максимум на 14 днів.

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