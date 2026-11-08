Чоловіків звинуватили у співпраці з Ізраїлем і США, застосуванні зброї та пошкодженні електропідстанції під час заворушень у січні.

В Ірані в неділю, 8 листопада, стратили трьох чоловіків, яких засудили за участь у збройних заворушеннях під час антиурядових протестів у січні 2026 року та співпрацю з Ізраїлем і США.

Про це пише Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ.

За даними судової влади Ірану, Хассана Діобанда, Хаміда Каземі та Резу Зангане звинуватили у співпраці з Ізраїлем і США, застосуванні вогнепальної зброї та гранат, підпалах громадських об'єктів і пошкодженні електропідстанції в місті Кередж. Це, за твердженням іранської сторони, спричинило перебої з електропостачанням.

Суд визнав усіх трьох винними та призначив їм смертну кару. Верховний суд Ірану залишив вироки в силі, після чого їх виконали.

Протести в Ірані спалахнули 28 грудня 2025 року через стрімку девальвацію національної валюти та економічної кризи. Першими вийшли ”базарі” - торговці столичного Великого базару, яких традиційно вважали дуже лояльною до режиму стратою.