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В Ірані стратили трьох чоловіків, засуджених за участь в антиурядових протестах, – Reuters

Чоловіків звинуватили у співпраці з Ізраїлем і США, застосуванні зброї та пошкодженні електропідстанції під час заворушень у січні.

В Ірані стратили трьох чоловіків, засуджених за участь в антиурядових протестах, – Reuters
Протести в Тегерані. Іран, 8 січня 2026 року
Фото: Радіо Свобода

В Ірані в неділю, 8 листопада, стратили трьох чоловіків, яких засудили за участь у збройних заворушеннях під час антиурядових протестів у січні 2026 року та співпрацю з Ізраїлем і США.

Про це пише Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ.

За даними судової влади Ірану, Хассана Діобанда, Хаміда Каземі та Резу Зангане звинуватили у співпраці з Ізраїлем і США, застосуванні вогнепальної зброї та гранат, підпалах громадських об'єктів і пошкодженні електропідстанції в місті Кередж. Це, за твердженням іранської сторони, спричинило перебої з електропостачанням.

Суд визнав усіх трьох винними та призначив їм смертну кару. Верховний суд Ірану залишив вироки в силі, після чого їх виконали.

  • Протести в Ірані спалахнули 28 грудня 2025 року через стрімку девальвацію національної валюти та економічної кризи. Першими вийшли ”базарі” - торговці столичного Великого базару, яких традиційно вважали дуже лояльною до режиму стратою.
  • В наступні кілька днів протести поширилися на інші базари Тегерана й міста Шираз, Ісфахан, Хамадан, Кешм. До протестів приєдналися студенти університетів. До економічних гасел додались вимоги демонтажу режиму аятол та повернення до влади династії Пахлаві. 
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