Трамп запропонував президенту UFC Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому (оновлено)

Також Трамп запропонував Вайту взяти з собою помічників Хабіба Нурмагомедова, Іслама Махачева, Джастіна Гейджі, Даніеля Корм'є, Аманду Нуньєс і Кейлу Гарріс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував посаду прессекретаря Білого дому президенту та генеральному директору UFC Дейні Вайту.

Про це він написав у соцмережі Truth Social 7 листопада, цитує главу Білого дому New York Post.

Трамп також запропонував Вайту взяти із собою помічників і назвав кількох бійців UFC, зокрема Хабіба Нурмагомедова, Іслама Махачева, Джастіна Гейджі, Даніеля Корм'є, Аманду Нуньєс і Кейлу Гарріс. Нурмагомедов та Махачев – росіяни.

Реклама

Президент США заявив, що вони мають захищати країну від "божевільних лівих". Білий дім поки не підтвердив пропозицію.

Через кілька годин після повідомлення Трампа Дана Вайт опублікував в Instagram фото, на якому він стоїть за трибуною прессекретаря Білого дому. Свій допис він підписав: "До наступного розділу".

Водночас, як пише Washington Post, сервіс SynthID, який визначає використання штучного інтелекту для створення або редагування зображень, встановив, що фото Вайта створили або змінили за допомогою OpenAI.

Тим часом джерела CNN стверджують, що Вайт відхилив пропозицю Трампа. Наразі жодних підтверджень немає.

Фото: Скриншот з Instagram

Що відомо про Дейну Вайта?

Дейна Вайт – американський спортивний функціонер, президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), найбільшої у світі організації змішаних бойових мистецтв.

Народився 28 липня 1969 року в Манчестері, штат Коннектикут. До роботи в UFC Вайт був менеджером бійців ММА. У 2001 році разом із братами Лоренцо та Френком Фертіттами долучився до придбання UFC, після чого став президентом організації.

Він відіграв ключову роль у її розвитку та популяризації змішаних єдиноборств у США і світі. Вайт також відомий різкими висловлюваннями та конфліктами з журналістами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вайт виступав проти заборони російським бійцям UFC використовувати національний прапор.