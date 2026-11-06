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Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ

Відповідні зміни готуються разом з Головнокомандувачем.

Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Збройних Силах України.

Про це президент заявив у зверненні до українців.

Відповідні рішення готуються разом із Головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

"Ми готуємо рішення з Головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні!" - йдеться в заяві.

Як саме плануються зміни та коли глава держави не повідомив.

  • Володимир Зеленський повідомив про інформацію від розвідки про підготовку нового російського удару. Росіяни готуються вдарити по енергетиці України, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.
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