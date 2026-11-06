Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Збройних Силах України.

Про це президент заявив у зверненні до українців.

Відповідні рішення готуються разом із Головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

"Ми готуємо рішення з Головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні!" - йдеться в заяві.

Як саме плануються зміни та коли глава держави не повідомив.