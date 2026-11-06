Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Збройних Силах України.
Про це президент заявив у зверненні до українців.
Відповідні рішення готуються разом із Головнокомандувачем Михайлом Драпатим.
"Ми готуємо рішення з Головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні!" - йдеться в заяві.
Як саме плануються зміни та коли глава держави не повідомив.
- Володимир Зеленський повідомив про інформацію від розвідки про підготовку нового російського удару. Росіяни готуються вдарити по енергетиці України, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.