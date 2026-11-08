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Сибіга запропонував Італії допомогу в протидії російським хакерським атакам

Глава МЗС України висловив солідарність з італійським колегою Антоніо Таяні, який повідомив про кіберзлочинні дії та залякування.

Сибіга запропонував Італії допомогу в протидії російським хакерським атакам
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Італії допомогу в протидії кіберзагрозам після атак, спрямованих проти очільника італійського МЗС Антоніо Таяні та його родини. Він також підтримав пропозицію обговорити це питання на зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

"Висловлюю повну солідарність з моїм італійським колегою Антоніо Таяні у зв’язку зі зловмисними актами кіберзлочинності та залякування, спрямованими проти нього та його родини", – написав очільник українського МЗС.

Сибіга наголосив, що Україна має значний досвід протидії кібератакам і готова поділитися ним із партнерами.

Він також підтримав пропозицію Таяні обговорити кіберзагрози під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі, до якої долучиться український міністр.

"Кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої реакції… Разом ми сильніші у захисті Європи, зміцненні стійкості наших суспільств та забезпеченні безпеки критичної інфраструктури й конфіденційних даних", – зазначив Сибіга.

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