На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинок, є постраждалі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі, двоє людей отримали травми та потрапили до лікарні.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок чергової атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі. Двох людей госпіталізовано до медичних закладів", – ідеться у повідомленні.

Пізніше сталося відомо, що унаслідок російської атаки у Хмельницькому районі зруйновано один житловий будинок, ще 12 будинків зазнали пошкоджень.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.