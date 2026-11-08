На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинок, є постраждалі

Російські війська атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі, двоє людей отримали травми та потрапили до лікарні.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Внаслідок чергової атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі. Двох людей госпіталізовано до медичних закладів", – ідеться у повідомленні.
Пізніше сталося відомо, що унаслідок російської атаки у Хмельницькому районі зруйновано один житловий будинок, ще 12 будинків зазнали пошкоджень.
Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- У Хмельницькому внаслідок нічної атаки російського безпілотника пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, одна людина дістала травми.