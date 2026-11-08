Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинок, є постраждалі

Двох людей госпіталізували.

На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинок, є постраждалі
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі, двоє людей отримали травми та потрапили до лікарні.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок чергової атаки пошкоджено житловий будинок у Хмельницькому районі. Двох людей госпіталізовано до медичних закладів", – ідеться у повідомленні.

Пізніше сталося відомо, що унаслідок російської атаки у Хмельницькому районі зруйновано один житловий будинок, ще 12 будинків зазнали пошкоджень.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies