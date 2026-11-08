Триває робота над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона – для збільшення його пропускної здатності.

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У Києві сьогодні частково відновлюється рух Північним мостом, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями”, – сказав він.

Організація руху відбуватиметься таким чином:

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з лівого на правий берег – однією смугою, виключно для пасажирського транспорту;

з правого на лівий берег – двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.

За словами Кличка, також фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона – для збільшення його пропускної здатності.