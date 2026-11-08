У Києві сьогодні частково відновлюється рух Північним мостом, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
“Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями”, – сказав він.
Організація руху відбуватиметься таким чином:
з лівого на правий берег – однією смугою, виключно для пасажирського транспорту;
з правого на лівий берег – двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.
Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів.
За словами Кличка, також фахівці працюють над запровадженням у найближчі дні реверсивного руху на мосту Патона – для збільшення його пропускної здатності.
- Під час нічної атаки на Київ 7 листопада росіяни випустили в бік Північного мосту шість ракет. За словами президента Володимира Зеленського, у міст влучили чотири ракети.
- Раніше у Патрульній поліції повідомили, що у Києві запровадили тимчасову схему руху транспорту на проспекті Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Водіїв скеровували на об’їзні маршрути через Подільський мостовий перехід.