У Києві змінили схему руху на проспекті Шухевича через пошкодження Північного мосту

У Києві запровадили тимчасову схему руху транспорту на проспекті Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Водіїв скеровують на об’їзні маршрути через Подільський мостовий перехід.

Про це повідомив керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, легкові автомобілі, які рухаються проспектом у напрямку Північного мосту, мають повернути праворуч, об’їхати поблизу торгового центру у зворотному напрямку та далі виїхати на Подільський мостовий перехід.

Для вантажівок облаштували тимчасовий розворот на проспекті поблизу мосту через річку Десенка. Після цього вони також можуть виїхати на Подільський мостовий перехід.

Фото: Олексій Білощицький/Телеграм

На місці патрульні поліцейські регулюють рух транспорту.

Уночі 7 листопада росіяни атакували балістичними ракетами Північний міст у Києві. На мосту пошкоджені дорожнє покриття, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі. Крім того, вибухова хвиля понівечила п’ять вантажівок на сусідній парковці.