На фронті за добу пройшло 127 боїв.

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Станом на 22:00 сьогодні на фронті пройшло 127 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту, де захисники ліквідували, за попередньою інформацією, понад 40 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе та здійснив 16252 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три спроби загарбників просунутися в районі Лимана.

Один ворожий штурм успішно зупинили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Попасного.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак окупантів у районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Усього 11 бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новофедорівка та Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 46 окупантів та 17 — поранено; знищено вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 15 одиниць спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами, чотири склади боєприпасів та 30 укриттів ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, сім артилерійських систем, вісім одиниць спеціальної техніки, 11 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

П'ять штурмів противника відбито на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Успішне та Тернувате.

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.