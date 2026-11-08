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Сьогодні увечері росіяни вдарили по Кременчуці на Полтавщині дронами. У місті зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях. Загалом, за уточненою інформацією станом на 22:35, кількість травмованих зросла до семи осіб.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Оновлення. Пізніше Дяківнич повідомив, що, за попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували. До медичних закладів згодом госпіталізували ще двох людей. Підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває.

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Фото: Полтавська ОВА Наслідки російської атаки у Кременчуці

Фото: Полтавська ОВА Наслідки російської атаки у Кременчуці

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа.

Також відбулося влучання в будівлю готелю з подальшою пожежею.

На місця атак поїхали всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється.