Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Кременчуці були влучання ворожих БпЛА на двох локаціях, є постраждалі (оновлено)

Пошкоджена багатоповерхівка і готель. 

У Кременчуці були влучання ворожих БпЛА на двох локаціях, є постраждалі (оновлено)
наслідки російської атаки на Полтавщині
Фото: Полтавська ОВА

Сьогодні увечері росіяни вдарили по Кременчуці на Полтавщині дронами. У місті зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях. Загалом, за уточненою інформацією станом на 22:35, кількість травмованих зросла до семи осіб. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

Оновлення. Пізніше Дяківнич повідомив, що, за попередньою інформацію, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували. До медичних закладів згодом госпіталізували ще двох людей. Підрозділи ДСНС врятували 15 людей. Ліквідація наслідків триває.

Реклама

Наслідки російської атаки у Кременчуці
Фото: Полтавська ОВА
Наслідки російської атаки у Кременчуці
Наслідки російської атаки у Кременчуці
Фото: Полтавська ОВА
Наслідки російської атаки у Кременчуці

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа.

Також відбулося влучання в будівлю готелю  з подальшою пожежею.

На місця атак поїхали всі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies