Росіяни атакували Балаклію на Харківщині, є постраждалі (оновлено)

Російська армія сьогодні атакувала Балаклію на Харківщині. Постраждали люди.

Про це написав начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Оновлення. Пізніше Карабанов розповів, що росіяни атакували центр міста. Відомо про трьох постраждалих людей. Один чоловік отримав осколкові поранення, медики надають йому усю необхідну допомогу. Дві дівчини отримали гостру реакцію на стрес, їм на місці одразу була надана належна медична допомога.

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Також внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклад культури, зокрема пошкоджено скління вікон. Обстеження території триває, встановлюються масштаби завданих збитків.

"Близько пів години тому ворог завдав удару по нашому місту", - розповів він раніше.

Обставини зʼясовують.

Станом на вечір загроза повторного ворожого удару зберігається. Тому мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

"Також наголошую на необхідності утриматися від фото- та відеозйомки місць ворожих ударів, не публікувати відповідні матеріали в соціальних мережах та не поширювати інформацію, яка може допомогти ворогу", - написав Карабанов.