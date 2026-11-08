Головне за неділю, 8 листопада: майже 130 боєзіткнень, обстріли Дніпровщини та Запоріжжя

Бойові дії на Донеччині, 127 бойових зіткнень, ворожі обстріли, жалоба за жертвами стрілянини в Кракові. Яким запам’ятається 1719-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 127 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку фронту, де захисники ліквідували, за попередньою інформацією, понад 40 окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 листопада – в новині.

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Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області сьогодні загинуло дві людини і семеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Станом на 18:30 ворог майже 40 разів атакував шість районів регіону безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, склад, багатоквартирні будинки, автівки.

У Запорізькій області російські війська тричі за день атакували надзвичайників – травмовано двох рятувальників, повідомили у ДСНС.

Росіяни спрямували три удари дронами по рятувальниках, які ліквідовували наслідки російського авіаудару по Комишувасі. Під час другої атаки ворожий дрон поцілив у пожежно-рятувальну машину, унаслідок чого отримав травми водій ДСНС та було пошкоджено транспорт.

Приблизно за годину, коли надзвичайники евакуйовували пошкоджену техніку, РФ вдарила втретє – поранення дістав ще один водій-рятувальник, а техніку пошкоджено повторно.

Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили понад 800 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський у привітанні військовослужбовців ДШВ із професійним святом.

"Десантно-штурмові війська з 2014 року і особливо з початку повномасштабного вторгнення захищають Україну. Донеччина, Київщина, південь, Запоріжжя, Харківщина, Курська операція – всюди воїни ДШВ демонстрували свою професійність, сміливість і силу", – зазначив Зеленський.

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Президент також наголосив на результатах роботи десантників на Олександрівському напрямку, де цього року українські військові звільнили понад 800 квадратних кілометрів території.

Зеленський подякував кожному військовослужбовцю за захист держави та згадав воїнів, які загинули в боях.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва.

Як зазначено у телеграм-каналі президента, про це йшлося під час селекторної наради.

Під час Зеленський заслухав доповіді по ситуації в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах. Окремо йшлося про виклики в Києві. Премʼєр-міністр, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.

Докладніше – в новині.

У неділю в Польщі розпочалася дводенна жалоба за жертвами стрілянини на головній ринковій площі Кракова. Загинуло шестеро людей, ще 16 отримали поранення. Нападника поліція поранила і затримала, повідомляють DW та BBC.

Як повідомила поліція в неділю, окрім шести осіб, убитих на площі, у помешканні підозрюваного було виявлено тіла його сестри, матері та батька.

Стан 15 із 16 інших постраждалих унаслідок нападу наразі стабільний. Серед них є двоє поліцейських, які вийшли з коми. Підозрюваний залишається в критичному стані.

У поліції повідомили, що з квартири стрілка вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї. За інформацією польських ЗМІ, підозрюваний раніше не мав судимостей.

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