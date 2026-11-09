Темпи випробувань зброї в Північній Кореї вдвічі перевищують показники першого терміну Трампа

Кількість пусків від початку другого президентства республіканця вже більше ніж удвічі перевищує показник у 17 запусків, зафіксований на аналогічному етапі його першого терміну.

Північна Корея випробовує нові системи озброєнь, як-от ракети і системи ППО, удвічі швидше, ніж це відбувалося під час першого президентського терміну Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Станом на неділю кількість пусків цього року перевищила 20.

Це другий показник за інтенсивністю після 2022 року, коли КНДР розгорнула масштабну серію випробувань, почавши постачати зброю для війни Росії проти України.

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За даними американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), кількість пусків від початку другого терміну Трампа вже більш ніж удвічі перевищує показник у 17 запусків, зафіксований на аналогічному етапі його першого терміну.

На тлі підготовки Трампа до поїздки в Азію, Північна Корея лише за останні два тижні провела чотири випробування озброєнь.

“Це підкреслює, наскільки вищою стала “планка” для лідера КНДР Кім Чен Ина щодо можливих поступок у будь-яких переговорах зі США – особливо після того, як Республіканська партія зазнала серйозних невдач на проміжних виборах минулого тижня”, – зазначає видання.

Кім Чен Ин зараз має значно більше грошей на зброю

Адам Фаррар, колишній директор у Раді національної безпеки США, який відповідав за корейський напрямок як за адміністрації Дональда Трампа, так і за адміністрації Джо Байдена, зазначає, що Кім зараз має значно більше можливостей для фінансування зброї.

“Випробування ракет – справа дорога, і тепер Кім має значно більше ресурсів для їх фінансування, зокрема завдяки надходженням від підтримки російської війни в Україні та крадіжкам криптовалют. Як наслідок, з’явилися системи, які регіональним засобам протиповітряної та протиракетної оборони може бути значно складніше нейтралізувати”, – сказав Ферар.

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Bloomberg додає, що порівняно з 2017 роком, коли Трамп погрожував обрушити на Кіма “вогонь і лють”, арсенал північнокорейського лідера розширився і став значно різноманітнішим. Як стверджує Північна Корея, тепер до нього входять боєголовки з роздільними бойовими блоками, балістичні ракети для запуску з підводних човнів, безпілотники, а також система гіперзвукової зброї.

Прагнення модернізувати звичайний арсенал країни свідчить про відхід Пхеньяна від попередньої стратегії Кім Чен Ина, яка передбачала повну зосередженість на стратегічних озброєннях, призначених для створення загрози материковій частині США.