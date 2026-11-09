Nvidia перевірить інформацію щодо роману свого гендиректора з імовірною китайською шпигункою

Водночас компанія не має підстав вважати, що секрети Nvidia або національна безпека США постраждали.

Американський технологічний гігант Nvidia розпочинає незалежне розслідування щодо заяв, що генеральний директор компанії Дженсен Хуанг мав роман із китайською шпигункою.

Про це повідомляє BBC.

Компанія Nvidia – одна з найдорожчих у світі – повідомляє, що в межах розслідування буде перевірено інформацію про те, що Хуанг став “об'єктом діяльності іноземної розвідки”.

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Водночас компанія не має підстав вважати, що секрети Nvidia або національна безпека США постраждали. Проте там мають намір “вивчити всю наявну інформацію”.

Хуанг визнав, що зрадив дружину. Він переїхав до США з Тайваню ще в дитинстві. Бізнесмен заявив: “Я люблю нашу країну і нашу компанію”, додаючи, що відданий справі захисту “національної безпеки Америки”.

Nvidia перебуває в центрі перегонів у сфері штучного інтелекту між США та Китаєм. Компанія розробляє одні з найдосконаліших у світі чипів для ШІ, а Сполучені Штати, починаючи з 2022 року, застосовують різноманітні експортні обмеження, щоб запобігти потраплянню своїх передових технологій до Китаю.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що не може прокоментувати ситуацію. Міністерство закордонних справ Китаю також відмовилося від подальших коментарів.