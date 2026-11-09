Nvidia перевірить інформацію щодо роману свого гендиректора з імовірною китайською шпигункою

Американський технологічний гігант Nvidia розпочинає незалежне розслідування щодо заяв, що генеральний директор компанії Дженсен Хуанг мав роман із китайською шпигункою.
Про це повідомляє BBC.
Компанія Nvidia – одна з найдорожчих у світі – повідомляє, що в межах розслідування буде перевірено інформацію про те, що Хуанг став “об'єктом діяльності іноземної розвідки”.
Водночас компанія не має підстав вважати, що секрети Nvidia або національна безпека США постраждали. Проте там мають намір “вивчити всю наявну інформацію”.
Хуанг визнав, що зрадив дружину. Він переїхав до США з Тайваню ще в дитинстві. Бізнесмен заявив: “Я люблю нашу країну і нашу компанію”, додаючи, що відданий справі захисту “національної безпеки Америки”.
Nvidia перебуває в центрі перегонів у сфері штучного інтелекту між США та Китаєм. Компанія розробляє одні з найдосконаліших у світі чипів для ШІ, а Сполучені Штати, починаючи з 2022 року, застосовують різноманітні експортні обмеження, щоб запобігти потраплянню своїх передових технологій до Китаю.
Державний секретар Марко Рубіо заявив, що не може прокоментувати ситуацію. Міністерство закордонних справ Китаю також відмовилося від подальших коментарів.
- Раніше повідомлялося, що США, Сінгапур і Тайвань розслідують можливу передачу Китаю інформації про передові чипи Nvidia. Під підозрою опинилася Еліс Хуанг, колишня керівниця сінгапурської Megaspeed International, яка співпрацювала з виробником чипів і мала ділові контакти з Дженсеном Хуангом.
- Газета The Wall Street Journal писала, що американські посадовці ще минулого року дійшли висновку, що Еліс Хуанг, відома також як Хуан Ле, могла передавати інформацію китайській владі під час співпраці Megaspeed із Nvidia над створенням дата-центрів в Азії.
- Слідчі припустили, що китайські спецслужби могли завербувати жінку, скориставшись інформацією про її близькі стосунки з Хуангом.