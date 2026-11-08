Демократи в Конгресі США обіцяють розслідувати діяльність соратників Трампа та домагатися їхнього імпічменту

Зокрема лунають звинувачення Піта Гегсета у зловживанні владою, підриві національної безпеки та організації війни проти Ірану, яка призвела до зростання цін і зробила США менш безпечними.

Демократи пообіцяли активно розслідувати випадки корупції за участю корпорацій і домагатися можливого імпічменту посадовців адміністрації Дональда Трампа після переконливої перемоги партії на проміжних виборах.

Про це пише Financial Times.

Роберт Гарсія, провідний представник Демократичної партії в комітеті Палати представників з нагляду та підзвітності, заявив, що необхідно провести «серйозну слідчу роботу» щодо звільнення Ілоном Маском федеральних службовців, пожертв компаній на будівництво бальної зали Дональда Трампа, а також доступу нафтових корпорацій до ресурсів Венесуели.

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Ці заяви пролунали на тлі підготовки демократів до отримання контролю над обома палатами Конгресу після поразки республіканців на проміжних виборах.

Питання корупції в адміністрації Трампа опинилося в центрі уваги останніми днями після звинувачень колишнього радника Міністерства охорони здоров’я Каллі Мінза. Він заявив, що помічники Трампа гальмували реформи, щоб не розчаровувати корпоративних донорів. Це викликало обурення серед частини республіканців.

Демократи також розглядають можливість запуску процедури імпічменту щодо деяких соратників Трампа. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс очікує значної підтримки всередині партії щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Він звинувачує його у зловживанні владою, підриві національної безпеки та організації війни проти Ірану, яка призвела до зростання цін і зробила США менш безпечними.

Конгресмен-республіканець Томас Мессі, який залишає Палату представників, також заявив про намір домагатися голосування щодо імпічменту Гегсета вже наступного тижня, хоча демократи отримають більшість у нижній палаті лише в січні. Сенатор Берні Сандерс висловив готовність підтримати імпічмент міністра охорони здоров’я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, а двоє демократів у Палаті представників виступили за аналогічну процедуру щодо генерального прокурора Тодда Бланша.

Республіканці відкинули звинувачення та назвали погрози розслідуваннями політичним переслідуванням. Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції перевірити самих демократів, звинувативши їх у вимаганні та тиску на політичних опонентів і донорів.

Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що демократи погрожують консерваторам, республіканським донорам і людям, які можуть працювати в консервативних організаціях або адміністрації Трампа.

Водночас частина демократів застерігає, що надмірна концентрація на розслідуваннях може відвернути партію від виконання передвиборчих обіцянок.