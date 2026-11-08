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Гегсет заявив, що залишиться на посаді глави Пентагону до кінця терміну Трампа, – WSJ

Міністр війни США готується протистояти спробам оголосити йому імпічмент.

Гегсет заявив, що залишиться на посаді глави Пентагону до кінця терміну Трампа, – WSJ

Міністр війни США Піт Гегсет заявив про намір залишатися на посаді очільника Пентагону до кінця президентського терміну Дональда Трампа

Про це пише The Wall Street Journal.

"Він нікуди не піде. Він має намір залишатися на посаді повні чотири роки", – заявив спеціальний радник Гегсета Тім Парлаторе.

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За даними видання, міністр планує використати протистояння з опонентами в Конгресі для захисту своєї програми, зокрема війни з Іраном, усунення високопоставлених генералів та скасування попередньої політики щодо різноманітності.

Водночас дедалі більше законодавців висловлюють невдоволення роботою Гегсета. Зокрема, республіканець Джеймс Комер заявив, що у Конгресі мають багато запитань до міністра, а подальша стратегія США щодо Ірану залишається незрозумілою.

Попри критику, президент Дональд Трамп продовжує публічно підтримувати очільника Пентагону. Позиції Гегсета в адміністрації, ймовірно, зміцнило призначення Стівена Міллера керівником апарату Білого дому. Міністр підтримує його підходи до залучення військових до охорони південного кордону США та боротьби з наркотрафіком. Після оголошення про призначення Міллера Гегсет написав у соцмережах: "Патріоти при владі".

Конгресмен-республіканець Томас Массі планує ініціювати голосування щодо імпічменту наступного тижня. Водночас для усунення Гегсета з посади необхідно, щоб імпічмент підтримали дві третини Сенату.

У Пентагоні назвали ініціативу щодо імпічменту політичним кроком із низькими шансами на успіх. Заступник прессекретаря відомства Джоел Вальдес повідомив, що команда міністра вже розробила план його "агресивної оборони".

Однак республіканський сенатор Том Тілліс, який раніше голосував за затвердження Гегсета, заявив про "глибоке розчарування" своїм рішенням. Він пообіцяв підтримати імпічмент і закликати інших законодавців зробити те саме.

За словами Тілліса, навіть якщо голосів для усунення міністра не вистачить, він може отримати вотум недовіри від більшості Сенату.

Наступного року ситуація для Гегсета може ускладнитися: демократи отримають контроль над Конгресом і зможуть проводити розслідування, вимагати документи та свідчення посадовців Пентагону. Також вони матимуть вплив на затвердження військового фінансування, зокрема коштів на операції на Близькому Сході.

Серед можливих варіантів виходу із ситуації деякі республіканці називають призначення Гегсета сенатором від Теннессі. Однак джерело видання, близьке до сенаторки Марші Блекберн, заявило, що це питання не обговорювали, а кандидатура міністра не розглядається.

  • Деякі помічники Білого дому прогнозують, що частину провини за виборчу поразку Республіканської партії покладуть також на очільника Центрального командування США адмірала Бреда Купера і голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.
  • Ці військові відігравали ключову роль у консультуванні Трампа щодо війни з Іраном. Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав воєнний конфлікт головною причиною поразки партії на проміжних виборах.
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