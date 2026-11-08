Санду: Росія найближчими місяцями намагатиметься дестабілізувати Молдову

Москва прагнутиме створити перешкоди на шляху країни до Євросоюзу та поставити під сумнів її європейський курс.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні, або створити видимість дестабілізації.

Про це пише молдовське державне інформагентство Moldpres.

"Я можу лише сказати, що найближчими місяцями і не тільки ми побачимо нові спроби з боку Російської Федерації дестабілізувати ситуацію чи створити видимість дестабілізації в Республіці Молдова, щоб чинити перешкоди, викликати питання у держав-членів Європейського союзу та ускладнити наш шлях до вступу до ЄС", – сказала Санду.

За її словами, уряд країни має бути готовий до таких викликів, щоб зберегти мир і стабільність та не допустити дискредитації європейського курсу Молдови.

"На жаль, це те, що ми побачимо. Ми маємо бути готові та реагувати відповідним чином – насамперед, щоб зберегти стабільність і мир тут, удома, а по-друге, щоб не дискредитувати наш європейський курс", – зазначила президентка.