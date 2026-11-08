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Санду: Росія найближчими місяцями намагатиметься дестабілізувати Молдову

Москва прагнутиме створити перешкоди на шляху країни до Євросоюзу та поставити під сумнів її європейський курс.

Санду: Росія найближчими місяцями намагатиметься дестабілізувати Молдову
Президентка Республіки Молдова Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні, або створити видимість дестабілізації. 

Про це пише молдовське державне інформагентство Moldpres.

"Я можу лише сказати, що найближчими місяцями і не тільки ми побачимо нові спроби з боку Російської Федерації дестабілізувати ситуацію чи створити видимість дестабілізації в Республіці Молдова, щоб чинити перешкоди, викликати питання у держав-членів Європейського союзу та ускладнити наш шлях до вступу до ЄС", – сказала Санду.

За її словами, уряд країни має бути готовий до таких викликів, щоб зберегти мир і стабільність та не допустити дискредитації європейського курсу Молдови.

"На жаль, це те, що ми побачимо. Ми маємо бути готові та реагувати відповідним чином – насамперед, щоб зберегти стабільність і мир тут, удома, а по-друге, щоб не дискредитувати наш європейський курс", – зазначила президентка.

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