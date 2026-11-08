Хусити заявили про 33 жертв унаслідок удару Саудівської Аравії по Ємену

Підконтрольні угрупованню ЗМІ показали кадри з рятувальниками у місті Аш-Шарія, розташованому на схід від столиці – Сани.

Щонайменше 33 людини, зокрема жінки та діти, загинули внаслідок авіаударів, завданих Саудівською Аравією.

Про це повідомили ЗМІ, пов’язані з угрупованням хуситів у Ємені, пише BBC.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, поки що ніяк не прокоментувала заяву. Коаліція вже понад 10 років бореться з хуситами.

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В ефірі телеканалу “Аль-Масіра”, що контролюється хуситами, показали кадри, на яких рятувальники дістають тіла загиблих з-під уламків кількох будівель у місті Аш-Шарія, розташованому на схід від столиці – Сани.

Серед витягнутих з-під руїн тіл видно маленьких дітей.

Телеканал також показав, як поранених людей на ношах несуть до лікарні.

Інформаційне агентство “Саба”, яке також перебуває під контролем хуситів, повідомило, що удар був завданий Саудівською Аравією в суботу. За інформацією агентства, також постраждали 39 осіб.

Продовження конфлікту

Війна в Ємені, яка протягом кількох років перебувала у “замороженому” стані, спалахнула з новою силою внаслідок протистояння з Іраном.

Перемир’я почало руйнуватися, коли Саудівська Аравія завдала удару по аеропорту в Сані – який контролюють хусити, – щоб не допустити посадки там іранського літака.

У відповідь підтримувані Тегераном хусити атакували аеропорт Абха в Саудівській Аравії, а згодом почали завдавати ударів по саудівських суднах, які використовували Червоне море біля узбережжя Ємену як альтернативний маршрут для експорту нафти – в обхід Ормузької протоки.

Саудівська сторона почала регулярно завдавати бомбових ударів по позиціях хуситів, тоді як саме угруповання випустило численні ракети по цілях на території Саудівської Аравії, зокрема по аеропортах і нафтових об'єктах.

Тим часом у Ємені відновилися масштабні бойові дії між хуситами та силами, що воюють на боці підтримуваного Саудівською Аравією уряду Ємену.

Повідомляється, що в п’ятницю внаслідок нападу на ринок у провінції Таїз, де останнім часом точаться запеклі бої, загинуло 30 осіб. Хусити звинуватили Саудівську Аравію в завданні цього удару, тоді як урядові сили заявили, що ракету по ринку випустили саме представники угруповання.