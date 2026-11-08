Злом Росстату: хакери заявляють, що від 2022 року на війні в Україні загинули мінімум 393 тисячі росіян

Хакерські угруповання Cyberpartisans BY та Silent Crow стверджують, що здійснили масштабний злам Федеральної служби державної статистики Росії (Росстату), і що їм вдалося викрасти близько 23 терабайтів даних, зокрема внутрішні документи, демографічну та економічну статистику, а також інформацію про російські втрати у війні проти України.

Отримані дані дали змогу угрупованням самостійно підрахувати кількість загиблих від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. За їхніми оцінками, кількість загиблих становить від 393 до 450 тисяч осіб, пише Euronews.

За оцінками «Кіберпартизанів BY», станом на 27 серпня 2026 року загинули щонайменше 393 881 громадянин Росії. Угруповання Silent Crow наводить вищу цифру – 450 100 загиблих.

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Різниця в оцінках пояснюється різними методиками підрахунку. «Кіберпартизани BY» враховували смерті, причиною яких були зазначені бойові дії або їхні наслідки. А Silent Crow включили також небойові втрати серед військовослужбовців, смерті, позначені як терористичні акти, та загибель людей, зареєстрованих у Росії, але померлих на окупованих територіях або в Україні за невстановлених обставин.

Отримані цифри загалом узгоджуються із повідомленнями у медіа. Зокрема, спільна база російської служби BBC та Mediazona станом на 8 листопада містила близько 286 тисяч імен встановлених загиблих російських військовослужбовців. Водночас цей перелік не є повним, особливо щодо останніх місяців війни.

За результатами спільного дослідження Meduza та Mediazona, проведеного на основі аналізу даних реєстру спадкових справ, кількість загиблих російських військових станом на кінець 2025 року оцінювалася приблизно у 350 тисяч.

Росія не публікує офіційну статистику бойових втрат із вересня 2022 року. Крім того, із 2024 року Росстат припинив оприлюднювати щорічні дані про причини смерті, що ускладнило незалежну оцінку демографічних наслідків війни.

Якщо достовірність і повнота матеріалів підтвердяться, вони можуть стати одним із найбільших джерел інформації про демографічні наслідки війни для Росії.

На початку листопада стало відомо, що на інформаційні ресурси російської Федеральної служби державної статистики (Росстат) із 29 жовтня тривали кібератаки.