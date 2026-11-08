Компанія Anthropic уклала масштабну угоду щодо придбання газових двигунів для забезпечення електроенергією центрів обробки даних. Розробники штучного інтелекту дедалі активніше входять в енергетичну галузь і відмовляються від послуг посередників у боротьбі за дефіцитне енергетичне обладнання.

Як пише Financial Times, наприкінці вересня розробник передових моделей ШІ придбав у компанії OnePWR Solutions зобов’язання на постачання генераторів великої потужності загальною потужністю 1,7 ГВт. Вартість угоди становила $3,4 млрд.

Anthropic не придбала саму компанію OnePWR, однак угода передбачала також отримання інженерних і будівельних потужностей, необхідних для встановлення генераторів. За словами джерела, обізнаного із ситуацією, жоден зі співробітників OnePWR не перейшов на роботу до Anthropic.

Реклама

Ця операція стала найбільшою відомою одноразовою закупівлею обладнання для виробництва електроенергії компанією – розробником ШІ.

Зазвичай розробники ШІ покладаються на комунальні підприємства та спеціалізовані енергетичні компанії, які забезпечують їх електроенергією. Однак через зараз спостерігається стрімке зростання попиту на електроенергію для центрів обробки даних, тоді як виробництво та постачання газових турбін і генераторів можуть затримуватися на роки.

Подібну стратегію використовують й інші технологічні гіганти: компанія xAI, що належить SpaceX, придбала мобільні газові турбіни на $2 млрд, а материнська компанія Google Alphabet наприкінці 2025 року придбала енергетичного розробника Intersect.

Аnthropic також є великим клієнтом SpaceX: очікується, що її щомісячні платежі за оренду обчислювальних потужностей до кінця року сягнуть $3,1 млрд.

Угода з OnePWR є частиною ширшої стратегії Anthropic щодо посилення контролю над інфраструктурою, необхідною для розвитку ШІ. Компанія повідомила про зобов'язання щодо забезпечення обчислювальними потужностями на майже $900 млрд до 2045 року, залучаючи для цього електроенергію, чипи, центри обробки даних і земельні ділянки.

Пряме придбання генераторів має зменшити залежність Anthropic від зовнішніх постачальників і захистити її від перебоїв в енергопостачанні.