У Польщі розпочався траур за жертвами стрілянини у Кракові

Національна прокуратура країни заявила про початок розслідування суботньої стрілянини, кваліфікувавши подію як імовірний “терористичний злочин”.

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У неділю в Польщі розпочався дводенний траур за жертвами стрілянини на головній ринковій площі Кракова. Унаслідок загинуло шестеро людей, а ще 15 отримали поранення, повідомляє DW.

Напад стався в суботу на Головній площі (Rynek Główny) у Старому місті – другому за величиною місті країни. Ця локація є популярною серед туристів.

Як повідомила поліція в неділю, окрім шести осіб, убитих на площі, у помешканні підозрюваного було виявлено тіла його сестри, матері та батька. Родинний дім розташований у місті Островець-Свентокшиський, приблизно за 150 кілометрів на північний схід від Кракова.

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У поліції повідомили, що з квартири вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї.

За інформацією польських ЗМІ, підозрюваний раніше не мав судимостей.

Туск назвав напад актом ультраправого “тероризму”

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цей напад актом ультраправого “тероризму”, проте правоохоронці поки що не озвучили можливого мотиву злочину.

Національна прокуратура Польщі заявила про початок розслідування суботньої стрілянини, кваліфікувавши подію як імовірний “терористичний злочин”.

Люди, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих, залишали на площі свічки. У місті також з’явилися чорні прапори та державні прапори Польщі, перев’язані чорними стрічками.

У неділю вранці частина площі залишалася перекритою, правоохоронці продовжували слідчі дії.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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24-річний підозрюваний, який під час нападу був одягнений у військовий камуфляж, імовірно, безладно стріляв у людей, їздячи площею.

Поліцейські поранили його, і зараз він перебуває в лікарні у критичному стані.

За словами польської влади, чоловік дотримувався праворадикальних екстремістських та ультранаціоналістичних поглядів.

Як повідомляє влада, серед загиблих – громадянин Великої Британії, а серед поранених – громадяни Австрії, Великої Британії, Німеччини, Португалії та Росії. Під час затримання підозрюваного було поранено двох поліцейських. Зараз вони перебувають у лікарні, стан одного з них оцінюється як критичний.

Асоціація візників Кракова повідомила польському інформаційному агентству PAP, що внаслідок стрілянини серйозно постраждали кілька візників, які керують кінними екіпажами.