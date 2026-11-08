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Барро: Франція візьме участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі

Глава МЗС заявив, що Париж буде представлений на зустрічі за участі України, США та РФ, щоб забезпечити присутність Європи на переговорах.

Барро: Франція візьме участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі
Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Франція долучиться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які наступного тижня відбудуться в Абу-Дабі за участі України, Росії та США.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю радіостанції RTL.

"Європейці будуть добре представлені. Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях. Я поки що не можу сказати вам, хто представлятиме Францію цього разу, але Франція точно буде там", – сказав Барро.

За словами міністра, протягом останніх тижнів європейські країни донесли свою позицію до американських посередників. Зокрема, наголосили, що обговорення майбутнього Європи не може відбуватися без урахування очікувань і вимог європейських держав.

"Франція зробить так, аби голос Європи почули, оскільки це стосується саме її найбільше", – зазначив Барро.

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