Барро: Франція візьме участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі

Глава МЗС заявив, що Париж буде представлений на зустрічі за участі України, США та РФ, щоб забезпечити присутність Європи на переговорах.

Франція долучиться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які наступного тижня відбудуться в Абу-Дабі за участі України, Росії та США.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю радіостанції RTL.

"Європейці будуть добре представлені. Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях. Я поки що не можу сказати вам, хто представлятиме Францію цього разу, але Франція точно буде там", – сказав Барро.

За словами міністра, протягом останніх тижнів європейські країни донесли свою позицію до американських посередників. Зокрема, наголосили, що обговорення майбутнього Європи не може відбуватися без урахування очікувань і вимог європейських держав.

"Франція зробить так, аби голос Європи почули, оскільки це стосується саме її найбільше", – зазначив Барро.

Раніше спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив про проведення 10-11 листопада переговорів робочих груп України та Росії за посередництва Сполучених Штатів в Абу-Дабі.

Глава євродипломатії Кая Каллас наголошувала, що ЄС має бути частиною будь-якої мирної угоди щодо України, оскільки без блоку неможливо обійтися в питаннях гарантій безпеки, повоєнної відбудови, санкцій.

Україна теж наполягає на тому, аби Європа була залучена до перемовин в ОАЕ.