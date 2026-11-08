Понад 20 людей постраждали унаслідок землетрусу в Японії

Підземні поштовхи зафіксували у префектурах Айті та Сідзуока.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У центральній частині Японії в неділю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,7. Унаслідок підземних поштовхів понад 20 людей зазнали поранень у префектурах Айті та Сідзуока.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на місцеву владу.

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався о 1:04 за місцевим часом у західній частині префектури Сідзуока. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 40 кілометрів. У місті Чита префектури Айті інтенсивність землетрусу перевищила п'ять балів за японською шкалою.

Реклама

Попередження про цунамі не оголошували.

Цей землетрус став найсильнішим у префектурі Айті приблизно за три десятиліття. Попередні поштовхи магнітудою понад п'ять балів там реєстрували у 1997 році. У регіоні розташовані, зокрема, виробничі потужності компанії Toyota Motor.

За повідомленням оператора Chubu Electric Power, на атомній електростанції "Хамаока" у префектурі Сідзуока після землетрусу не виявили відхилень у роботі. Станція розташована поблизу району жолоба Нанкай, де прогнозують можливість потужного землетрусу.

Японське метеорологічне агентство попередило про ймовірність нових сильних підземних поштовхів протягом наступного тижня, особливо в найближчі два-три дні.