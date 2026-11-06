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Аонішікі Арата поділився секретом, як вивчити японську мову

Українець опанувати японську менш як за три роки.

Аонішікі Арата поділився секретом, як вивчити японську мову
Аонішікі Арата під час інтерв'ю
Фото: EPA/UPG

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua розповів, як йому вдалося швидко вивчити японську мову.

За його словами, головне у вивченні іноземних мов — постійна практика та відсутність страху припуститися помилки.

«Секрет у тому, щоб не боятися помилятися, коли спілкуєшся японською. Що більше спілкування, то швидше ти її вивчиш. Коли я вступив в Аджіґаву, навколо мене були лише японці. Навіть коли ти не хочеш її вчити, то все одно чуєш розмови навколо і потрохи-потрохи вивчаєш. Я думаю, що в будь-якій мові основне — це практика», — пояснив він.

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Нагадаємо, Аонішікі Арата переїхав до Японії у квітні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку він тренувався в університетському клубі сумо, а в грудні того ж року приєднався до професійної школи Аджіґава-бея.

У вересні 2023 року українець дебютував у професійному сумо й відтоді стрімко піднімався в ієрархії цього виду спорту. У листопаді 2025 року він став першим українцем, який здобув Кубок імператора, а згодом отримав ранг озекі — другий найвищий у сумо.

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Нині в активі Аонішікі три Кубки імператора. Окрім листопадового турніру 2025 року, він перемагав на січневому та липневому гранд-турнірах 2026 року.

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