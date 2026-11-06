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У Джанні Інфантіно з'явився суперник на майбутніх виборах президента ФІФА

Організацію може вперше очолити функціонер з Азії.

У Джанні Інфантіно з'явився суперник на майбутніх виборах президента ФІФА
Президент ФІФА Джанні Інфантіно
Фото: EPA/UPG

Почесний президент асоціації футболу Японії Кодзо Ташіма оголосив про намір висунути свою кандидатуру на виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні наступного року.

Як пише CNN, 68-річний колишній форвард працює у Раді ФІФА з 2015 року. Він стане першим японським претендентом на крісло очільника світового футболу, яке ніколи раніше не посідав представник Азії.

Для погодження кандидатури Ташімі знадобиться підтримка щонайменше п'яти національних асоціацій. Очікується, що він отримає схвалення не лише країн Південно-Східної Азії, але й Європи, де вже тривалий час шукали альтернативу для чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Швейцарець зазнав нищівної критики через намір продати комерційні права на проведення чемпіонатів світу приватним компаніям. Інфантіно під тиском скасував ці плани, але в УЄФА налаштовані домогтися його програшу на виборах.

  • Під час Мундіалю-2026 у США, Канаді та Мексиці Інфантіно звинувачували у виконанні всіх забаганок Дональда Трампа, включно зі скасуванням дискваліфікації одному з гравців американської збірної. 
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