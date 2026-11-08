Профспілки організували ходу традиційним маршрутом – від площі Республіки в центрі Парижа до площі Нації у східній частині міста, де виникли сутички.

У Франції поновилися протести – вчора десятки на вулиці країни вийшли десятки тисяч осіб, висловлюючи своє невдоволення роботою уряду і через зростанням вартості життя, пише France 24.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у демонстраціях у всій країні взяли участь загалом 146 тися осіб, зокрема 46 тис. у Парижі. Профспілки ж оцінюють загальну кількість протестувальників у 250 тисяч осіб, з яких 75 тис. у столиці.

До протестів цього разу доєдналося менше осіб, ніж у попередні вихідні. Окрім того, у четвер відбулася масштабна акція профспілок, яка, за даними влади, зібрала 575 000 учасників, а за оцінками самих профспілок – 1,6 мільйона.

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Як повідомив кореспондент AFP, наприкінці протесту в Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти осіб, які кидали різні предмети та саморобні піротехнічні засоби в правоохоронців. За твердженням поліції, група з 200 агресивно налаштованих осіб напала на правоохоронців у той момент, коли ті затримували чоловіка, який підпалив сміттєвий бак на площі Нації.

У суботу під час протестів порядок забезпечували близько 70 000 співробітників сил безпеки, готових до швидкого втручання.

Профспілки організували ходу традиційним маршрутом – від площі Республіки в центрі Парижа до площі Нації у східній частині міста, де й виникли сутички.

Фото: EPA/UPG Протести у Парижі, 7 листопада 2026 року

Однак рух “жовтих жилетів” – група, чиї протести майже десять років тому, на початку президентства Еммануеля Макрона, похитнули його позиції, – закликав до проведення альтернативної акції на площі Згоди в центрі Парижа, зовсім поруч із президентським Єлисейським палацом і нижньою палатою парламенту.

Влада заборонила цей захід, а в суботу завдяки значній присутності поліції протестувальникам не вдалося наблизитися до місця проведення. Близько 100 осіб, які прибули туди, були оточені поліцією. Серед затриманих опинилися один із координаторів руху Бенжамен Болл та його речниця Азельма Сіго.

У місті Ліон, що на південному сході країни, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати кілька сотень людей, які в центрі міста перекрили дорогу під час несанкціонованого зібрання.