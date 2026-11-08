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Внаслідок зіткнення двох поїздів у Єгипті загинули люди. Поранених - понад сто (оновлено)

Поїзд, що прямував з Гізи до Файюма, зіткнувся з задньою частиною іншого поїзда, що прямував з Каїра до Асуана, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок.

Внаслідок зіткнення двох поїздів у Єгипті загинули люди. Поранених - понад сто (оновлено)
Аварія потягів у Єгипті
Фото: Еgypt today

У Єгипті унаслідок зіткнення двох потягів загинули щонайменше семеро людей, щепонад 100 отримали поранення. Раніше повідомляли про чотирьох жертв. 

Про це пише CNN і повідомляє Reuters.

Поїзд, що прямував з Гізи до Файюма, зіткнувся з задньою частиною іншого поїзда, що прямував з Каїра до Асуана, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок. Це сталося в провінції Гіза, неподалік столиці Каїра. 

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За інформацією єгипетської влади, для транспортування постраждалих до найближчих лікарень направили десятки машин швидкої допомоги. Також залучили підйомні крани для розбирання завалів. Рух на залізничній лінії порушено.

Президент Абдель Фаттах ас-Сісі наказав провести швидке розслідування.

Залізнична система Єгипту, найстаріша в Африці та на Близькому Сході, має тривалу історію смертельних аварій.

Зокрема, раніше потяг втратив керування під час наближення до головного вокзалу Рамзес. Це спричинило пожежу, внаслідок якої загинули 25 людей.

Ще одна велика катастрофа сталася у 2017 році на маршруті до Александрії: один потяг зійшов із рейок і зіткнувся лоб у лоб з іншим. Тоді загинули понад 40 людей.

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