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Єгипет оголосив про відкриття нового газового родовища в Середземному морі

Запаси родовища складають близько 5,7 млрд кубометрів.

Єгипет оголосив про відкриття нового газового родовища в Середземному морі
Середземне море, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Єгипет оголосив про відкриття нового родовища природного газу в Середземному морі. За попередніми оцінками, запаси газу в покладах розвідувальної свердловини Nasim-1X становлять близько 5,7 млрд кубометрів. 

Про це пише Euronews.

Міністерство нафти та мінеральних ресурсів Єгипту повідомило в п’ятницю, що бурові та оціночні роботи на свердловині, розташованій у межах концесійної ділянки Тайба, виявили газоносний пласт із чистою товщиною близько 15 метрів. Він має характерні геологічні та петрофізичні властивості.

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Наразі тривають технічні дослідження та аналіз характеристик родовища. Їхня мета — визначити обсяги видобувних запасів, оцінити можливі добові показники видобутку та встановити комерційну доцільність розробки родовища.

Дату початку видобутку поки не повідомили. 

Каїр сподівається, що це відкриття допоможе збільшити внутрішній видобуток газу та зменшити залежність країни від імпорту.

Єгипет планує під'єднати свердловину до наявних виробничих потужностей за допомогою трубопроводу завдовжки близько 22 км, який з'єднає її з газопроводом Абу-Маді – Ель-Гаміль. Це дасть змогу використати вже наявну інфраструктуру та скоротити терміни початку видобутку.

Оператором концесійної ділянки Тайба є італійська компанія Eni, яка працює в партнерстві з австралійською компанією Woodside. Бурові роботи від імені партнерів виконувала єгипетська компанія Petrobel.

Єгипет прагне наростити внутрішній видобуток природного газу після того, як його скорочення протягом останніх років призвело до посилення залежності країни від імпорту для задоволення внутрішнього попиту.

Каїр розраховує зміцнити внутрішнє газопостачання завдяки освоєнню нових родовищ та прискоренню геологорозвідувальних робіт. Це особливо актуально з огляду на високий попит на газ з боку електроенергетичного та промислового секторів.

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